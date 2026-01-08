Strage di Crans-Montana la professoressa di Chiara | Non sei scomparsa ma che sei ovunque | nei nostri ricordi Sarai sempre accanto a me in questa meravigliosa missione di formare i tuoi compagni
Durante il funerale di Chiara Costanzo a Crans-Montana, la professoressa Esmeralda Calcullo ha letto una toccante lettera in ricordo della studentessa. Con parole semplici e sincere, ha espresso come Chiara rimanga presente nei ricordi e nelle azioni quotidiane, accompagnando con affetto e vicinanza coloro che hanno condiviso il suo percorso. Un messaggio di memoria e di continuità, che testimonia il legame profondo tra insegnante e studentessa.
La commovente lettera che Esmeralda Calcullo, professoressa di italiano, latino e storia al Liceo Scientifico Moreschi di Milano, e docente di Chiara Costanzo, ha letto durante il funerale della ragazza morta a Crans Montana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
