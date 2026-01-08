Strage di Crans-Montana la professoressa di Chiara | Non sei scomparsa ma che sei ovunque | nei nostri ricordi Sarai sempre accanto a me in questa meravigliosa missione di formare i tuoi compagni

Durante il funerale di Chiara Costanzo a Crans-Montana, la professoressa Esmeralda Calcullo ha letto una toccante lettera in ricordo della studentessa. Con parole semplici e sincere, ha espresso come Chiara rimanga presente nei ricordi e nelle azioni quotidiane, accompagnando con affetto e vicinanza coloro che hanno condiviso il suo percorso. Un messaggio di memoria e di continuità, che testimonia il legame profondo tra insegnante e studentessa.

Scala dimezzata, sistema antincendio assente, uscita di sicurezza chiusa. Le negligenze e le violazioni che hanno causato la strage di Crans - Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni. fanpage.it

La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo finora - LO SPECIALE #ANSA facebook

Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com

