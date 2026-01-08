Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto

Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è tra i 250 prigionieri recentemente liberati in Venezuela. Era stato arrestato durante un’operazione condotta dalle autorità venezuelane presso la sua azienda, Técnica Petrolera WLP, a Maturín. La sua detenzione aveva suscitato attenzione internazionale. La sua liberazione rappresenta un importante sviluppo nel contesto delle relazioni tra Italia e Venezuela.

È stato rilasciato l'imprenditore italiano Luigi Gasperin, che era stato detenuto nell'ambito di una retata ordinata dal ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello, nei locali della sua azienda, Técnica Petrolera WLP, situata nella città di Maturín, a est del Venezuela. Stando alle rivelazioni della testata di inchiesta Armando.info l'imprenditore sarebbe stato detenuto nell'ambito di un complotto fake, ordito dal ministro Cabello, relativo al presunto stoccaggio indebito di esplosivi – di norma destinati per attività petrolifere – mai dimostrato dalle autorità di Caracas.

