Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto Attesa e speranza per Trentini Pilieri e Burlò
Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è tra i 250 prigionieri liberati in Venezuela. Era stato detenuto durante un’operazione condotta dalle autorità venezuelane presso la sua azienda, Técnica Petrolera WLP, a Maturín. La sua situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti su Trentini, Pilieri e Burlò, altre persone coinvolte in questa vicenda.
È stato rilasciato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, che era stato detenuto nell’ambito di una retata ordinata dal ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello, nei locali della sua azienda, Técnica Petrolera WLP, situata nella città di Maturín, a est del Venezuela. Stando alle rivelazioni della testata di inchiesta Armando.info l’imprenditore sarebbe stato detenuto nell’ambito di un complotto fake, ordito dal ministro Cabello, relativo al presunto stoccaggio indebito di esplosivi – di norma destinati per attività petrolifere – mai dimostrato dalle autorità di Caracas. Da quanto risulta a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Venezuela, l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati: chi è e perché era detenuto
Leggi anche: Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri
Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto.
Chi è Luigi Gasperin, l’italiano liberato dal Venezuela - Arrestato lo scorso 7 agosto 2025 a Maturin (nello del stato Monagas), Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este a Caracas. editorialedomani.it
Venezuela, tra i liberati l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la ... ilgazzettino.it
Svolta in Venezuela, liberati i prigionieri stranieri: scarcerato l'italiano Luigi Gasperin, attesa per Alberto Trentini - Per Alberto Trentini e le decine di famiglie italiane che attendono notizie, la giornata di oggi rappresenta la prima vera speranza di un ritorno alla libertà ... ilsecoloxix.it
Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri x.com
Il governo venezuelano ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri stranieri: tra loro l'italiano Luigi Gasperin, imprenditore settantenne. Ore di attesa, angoscia e speranza per altri tre connazionali detenuti nelle carceri venezuelane: il cooperante Alberto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.