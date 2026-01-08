Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto Attesa e speranza per Trentini Pilieri e Burlò

Da ilfattoquotidiano.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è tra i 250 prigionieri liberati in Venezuela. Era stato detenuto durante un’operazione condotta dalle autorità venezuelane presso la sua azienda, Técnica Petrolera WLP, a Maturín. La sua situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti su Trentini, Pilieri e Burlò, altre persone coinvolte in questa vicenda.

È stato rilasciato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, che era stato detenuto nell’ambito di una retata ordinata dal ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello, nei locali della sua azienda, Técnica Petrolera WLP, situata nella città di Maturín, a est del Venezuela. Stando alle rivelazioni della testata di inchiesta Armando.info l’imprenditore sarebbe stato detenuto nell’ambito di un complotto fake, ordito dal ministro Cabello, relativo al presunto stoccaggio indebito di esplosivi – di norma destinati per attività petrolifere – mai dimostrato dalle autorità di Caracas. Da quanto risulta a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

venezuela l8217italiano luigi gasperin tra i 250 prigionieri liberati chi 232 e perch233 era detenuto attesa e speranza per trentini pilieri e burl242

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati: chi è e perché era detenuto. Attesa (e speranza) per Trentini, Pilieri e Burlò

Leggi anche: Venezuela, l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati: chi è e perché era detenuto

Leggi anche: Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto.

venezuela l8217italiano luigi gasperinChi è Luigi Gasperin, l’italiano liberato dal Venezuela - Arrestato lo scorso 7 agosto 2025 a Maturin (nello del stato Monagas), Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este a Caracas. editorialedomani.it

venezuela l8217italiano luigi gasperinVenezuela, tra i liberati l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la ... ilgazzettino.it

venezuela l8217italiano luigi gasperinSvolta in Venezuela, liberati i prigionieri stranieri: scarcerato l'italiano Luigi Gasperin, attesa per Alberto Trentini - Per Alberto Trentini e le decine di famiglie italiane che attendono notizie, la giornata di oggi rappresenta la prima vera speranza di un ritorno alla libertà ... ilsecoloxix.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.