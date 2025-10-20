Chi è Armando Izzo il calciatore del Monza fidanzato con Raffaella Fico | dall' ex moglie Concetta allo stipendio alla carriera

Armando Izzo aveva ringraziato poco tempo fa la moglie Concetta per essergli stata accanto durante l'iter giudiziario terminato con l’assoluzione dalle accuse di frode sportiva, ma ora pubblica la foto del primo bacio di coppia con Raffaella Fico Armando Izzo è un calciatore del Monza, tornat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Armando Izzo, il calciatore del Monza fidanzato con Raffaella Fico: dall'ex moglie Concetta allo stipendio alla carriera

Leggi anche questi approfondimenti

Armando Izzo e Raffaella Fico, gli indizi social non lasciano dubbi: è amore - https://nap.li/vCve - facebook.com Vai su Facebook

Raffaella Fico bacia Armando Izzo, la foto che ufficializza la frequentazione con il calciatore del Monza - Dopo alcuni indizi social, la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia il ... Secondo fanpage.it

Raffaella Fico e il bacio con Armando Izzo: l'amore è ufficiale (e social) - Dopo la chiacchierata storia d'amore con Balotelli, la soubrette è innamorata ora di un altro calciatore, il difensore del Monza. Lo riporta corrieredellosport.it

Raffaella Fico ufficializza con il nuovo amore: bacio social con Armando Izzo - Raffaella Fico e Armando Izzo confermano la relazione e anche le rispettive figlie, Pia e Anna, sembrano essere in grande sintonia. msn.com scrive