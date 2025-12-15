Il dolore di Raffaella Fico per la perdita del figlio | Quanto ti ho desiderato Poi la dichiarazione d' amore di Izzo | Sarà sempre nei nostri cuori

Raffaella Fico condivide il dolore per la perdita del suo bambino, esprimendo il desiderio e l’amore che provava. La sua testimonianza è accompagnata da una toccante dichiarazione di Izzo, che ricorda il piccolo come un leoncino ormai volato in cielo, lasciando un’immagine di affetto e commozione.

"Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino volato alto". Con queste parole Raffaella Fico ha rotto il silenzio dopo l'annuncio della perdita del suo bambino al quinto mese di gravidanza, data questa mattina dal compagno Armando Izzo. Parole toccanti. Today.it Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso Raffaella Fico e Armando Izzo: Annuncio della Triste Perdita del Loro Bambino - Raffaella Fico, nota showgirl italiana, e il calciatore Armando Izzo, difensore del Monza, hanno comunicato ... notizie.it

Raffaella Fico e Armando Izzo: «Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto, resterà per sempre nei nostri cuori» - Pochi giorni dopo l’annuncio di una gravidanza, il difensore del Monza, con un messaggio condiviso su Instagram, ha parlato della grave perdita che la coppia ha appena subito ... vanityfair.it

Dolore e sgomento per Raffaella Fico e Armando Izzo: hanno comunicato via social la perdita della gravidanza di 5 mesi Un forte abbraccio, Raffaella e Armando - facebook.com facebook