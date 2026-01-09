Il Venezuela ha liberato l’italiano Luigi Gasperin, segnando un passo verso possibili aperture del regime venezuelano. Questo gesto rappresenta un segnale politico che potrebbe influire sulla situazione di Trentini e altri connazionali detenuti nel paese. Un primo segnale di dialogo con la comunità internazionale, che apre spiragli per future soluzioni e negoziazioni tra le parti coinvolte.

Un segnale politico dal regime venezuelano. Il Venezuela manda un primo, cauto segnale di apertura verso gli Stati Uniti e la comunità internazionale. In una fase di forte instabilità politica, le autorità di Caracas hanno annunciato la liberazione di un “numero importante” di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri. Tra questi figura anche Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni, detenuto da mesi nelle carceri venezuelane. Una decisione che riaccende le speranze per gli altri connazionali ancora reclusi, a partire da Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni, e per Mario Burlò e Biagio Pilieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Venezuela, liberato l’italiano Luigi Gasperin: spiragli per Trentini e altri connazionali detenuti

Leggi anche: Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin: speranze per Alberto Trentini e altri due connazionali

Leggi anche: Il Venezuela apre le carceri, libero l’imprenditore Luigi Gasperin. Attesa e speranza per Alberto Trentini e gli altri detenuti italiani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi è Luigi Gasperin, l’italiano liberato dal Venezuela - Arrestato lo scorso 7 agosto 2025 a Maturin (nello del stato Monagas), Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este a Caracas. editorialedomani.it