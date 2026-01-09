Venezuela | liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin Speranze per Trentini Burlò e Pilieri

È stato annunciato il rilascio di Luigi Gasperin, imprenditore italiano detenuto in Venezuela. La notizia rappresenta una svolta importante per i connazionali ancora in carcere, tra cui Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e altri come Mario Burlò e Biagio Pilieri. La vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche tra Italia e Venezuela e apre nuove speranze per i familiari e le comunità coinvolte.

E' un annuncio che riguarda anche l'Italia, perché tra i nomi dei rilasciati c'è quello dell'imprenditore Luigi Gasperin: una svolta che riaccende le speranze per Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e per gli altri connazionali reclusi nel paese sudamericano, come il commercialista piemontese Mario Burlò e Biagio Pilieri, giornalista con doppio passaporto L'articolo proviene da Firenze Post.

