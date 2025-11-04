D aniela Shualy era la moglie di Raiz, noto per aver interpretato Don Salvatore Ricci, il padre di Ciro e Rosa, nella serie TV italiana Mare Fuori. La donna, madre della piccola Lea, è morta di cancro lo scorso 31 marzo, all’età di 47 anni, dopo una lunga malattia e 13 anni di relazione con l’attore. L’amore per Daniela è sempre stato molto forte, tanto che per quest’ultima Raiz si era convertito all’ebraismo: la moglie era di origini ebraiche e ungheresi e possedeva una casa a Tel Aviv (l’aveva ereditata) dove andava spesso con il marito e Lea. Parliamo di una dimora che affaccia sul mare e costruita dai nonni di Daniela dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nella città che all’epoca era la Capitale di Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Raiz, chi era la moglie Daniela Shualy e madre della figlia Lea: “Una figlia che cercherò di crescere alla luce del suo esempio”