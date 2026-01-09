Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin e Biagio Pilieri Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò

Il governo venezuelano ha annunciato la prossima liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, detenuti stranieri. Resta in attesa di conferma anche la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche e umanitarie tra Venezuela e i rispettivi paesi di origine. Restano da monitorare ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

