Che cosa le ha uccise Mamma e figlia morte nuove ipotesi alla vigilia dei funerali

A Pietracatella, la comunità si prepara ai funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, scomparsi dopo un ricovero per sospetta intossicazione. Le circostanze della tragedia sono ancora al centro di indagini e nuove ipotesi vengono considerate. I funerali si terranno domani mattina nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, in un momento di raccoglimento e rispetto.

La comunità di Pietracatella si prepara a un sabato di silenzio e raccoglimento. Domani, 10 gennaio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli saranno celebrati i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nelle ore successive al Natale dopo un ricovero all' ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione. Per l'occasione il paese in provincia di Campobasso ha proclamato il lutto cittadino, un gesto che restituisce la misura dello sgomento che ha attraversato l'intera comunità. >> Incidente stradale mortale, a bordo moglie e marito: una tragedia La tragedia non si è fermata ai confini del piccolo centro.

