Era finito lì mesi prima Mamma e figlia morte intossicate l’ipotesi | Cosa le ha avvelenate

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in tragedia: mamma e figlia sono decedute per intossicazione. La scena, una tavola apparecchiata per il pranzo di Natale, ha lasciato spazio a domande e silenzio. Le indagini cercano di capire cosa abbia causato l’avvelenamento, mentre la comunità si interroga sulla sicurezza di un momento di condivisione familiare.

La tavola apparecchiata, il pranzo della Vigilia, una famiglia riunita in una casa di paese come tante. A Pietracatella, colline molisane e silenzio d'inverno, il 24 dicembre doveva essere solo questo: un Natale normale, fatto di piatti di pesce, risate e progetti per l'anno nuovo. Poi, nel giro di poche ore, tutto cambia. Perché da quella tavola imbandita cominciano malori, corse in ospedale, paure che inizialmente nessuno riesce a decifrare. Sintomi strani, che sembrano qualcosa di passeggero. Invece, nel giro di pochissimo, quella che sembrava una banale intossicazione si trasforma in una tragedia che ora sta interrogando medici, magistrati e un'intera comunità.

