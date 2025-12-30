Mamma e figlia morte intossicate ipotesi shock | Cosa le ha avvelenate

Una tragedia si è consumata durante il pranzo della vigilia di Natale, quando mamma e figlia sono state trovate decedute a causa di un’intossicazione. Le autorità stanno investigando sulle cause di questa drammatica perdita, valutando diverse ipotesi. La comunità si stringe intorno ai familiari colpiti da questa tragica perdita, mentre si cercano risposte sulla vicenda.

Il pranzo della vigilia di Natale in famiglia che si è trasformato in poche ore in una tragedia irreversibile. Nella casa dei Di Vita, a Pietracatella, una piccola comunità del Molise, madre e figlia hanno perso la vita a causa di una grave intossicazione, mentre il padre è tuttora ricoverato in condizioni stabili. Le indagini sono al momento ancora in corso, ma ora si sta facendo strada un’ipotesi su quale possa essere stata l’origine dell’intossicazione. Tragedia di Natale a Pietracatella. Le vittime sono Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di 15 anni. Entrambe si sono sentite male dopo avere consumato il pasto della vigilia e, nonostante i passaggi in pronto soccorso e i successivi ricoveri, non è stato possibile salvarle. 🔗 Leggi su Tvzap.it

