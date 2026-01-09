Champions League | la Igor batte Lisbona in tre set

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si impone a Lisbona in tre set, chiudendo l’andata della Pool B di Champions League con due vittorie e sei punti. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione nel girone. La sfida rappresenta un passo importante nel percorso europeo, con l’obiettivo di proseguire con continuità nella competizione.

Vittoria da tre punti a Lisbona per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude così l’andata della Pool B di Champions League con due successi e sei punti all’attivo. Azzurre a segno in tre set con lo Sport Lisboa e Benfica, trascinate da un’incontenibile Tatiana Tolok (25 punti e titolo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: La Igor Volley a Lisbona per la Champions League Leggi anche: LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: l’Igor lotta per due set poi cede alle turche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Igor sbanca Lisbona in tre set e ora guarda a Istanbul; SL Benfica - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League: l'Itas Trentino batte Tours; Crolla Vero Volley, Imoco dominatrice e non solo: i risultati della terza giornata di CEV Champions League. Champions League: la Igor batte Lisbona in tre set - Vittoria da tre punti a Lisbona per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude così l’andata della Pool B di Champions League con due successi e sei punti all’attivo. novaratoday.it

Champions League, Igor Volley corsara a Lisbona: Benfica battuto 3-0 - 0 a Lisbona, chiude l’andata di Champions League a punteggio pieno con Tolok MVP. quotidianopiemontese.it

La Igor Volley a Lisbona per la Champions League - Le azzurre di Lorenzo Bernardi sfideranno, nella serata di giovedì 8 gennaio, le campionesse lusitane dello Sporting Lisboa e Benfica nel primo impegno europeo del nuovo anno ... novaratoday.it

La finale di Champions League del 1996 giocata a Roma tra Ajax e Juventus, vinta dai bianconeri ai calci di rigore ‘, ’ ’: il secondo episodio dal 12 gennaio su Sky Sport #SkySport #DelPiero x.com

54 today! All the best to a man who won the Champions League, UEFA Super Cup, and the Club World Cup in Red and Black! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.