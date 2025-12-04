LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | l’Igor lotta per due set poi cede alle turche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 Parallela vincente di Ana Cristina, che al rientro in campo dopo un lungo infortunio trova anche un punto. 19-24 Primo tempo di Bonifacio con il pallone indirizzato verso posto 1 dove c’è Vargas. 18-24 Nel momento del bisogno Orro torna da Vargas che passa tra le mani del muro da posto 2. Time out Fenerbache 18-23 Fuori l’attacco di Baladin 17-23 Tolok vince il duello a rete dopo la ricezione lunga delle turche. 16-23 Primo tempo di Bonifacio 15-23 Si ferma sul nastro l’attacco di Alsmeier che è calata vistosamente da metà secondo set in poi. 15-22 Primo tempo di Kalac 15-21 Mani fuori di Tolok dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
