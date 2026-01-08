La Igor Volley a Lisbona per la Champions League
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è arrivata a Lisbona in vista della prima sfida europea del 2024. Dopo un viaggio complicato dalle condizioni meteo, le azzurre affrontano questa sera, giovedì 8 gennaio, le campionesse portoghesi nella fase a gironi della Champions League. L’incontro rappresenta un importante momento nel percorso della squadra, impegnata a confermare la propria competitività nel massimo torneo continentale.
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al primo impegno europeo del nuovo anno.Le azzurre sono arrivate a Lisbona, dopo un viaggio aereo reso complicato dalle avverse condizioni meteo incontrate alla partenza, dove questa sera, giovedì 8 gennaio, sfideranno le campionesse lusitane dello. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
