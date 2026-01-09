Champagne tequila vino | il tesoro di Lacerenza finisce all’asta Come partecipare

Da ilgiorno.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacerenza mette all’asta una selezione di vini e distillati di pregio, tra cui una bottiglia di Brunello di Montalcino del ’95 e tequila Clase Azul Reposado in bottiglie di porcellana. Per partecipare, è possibile seguire le procedure di registrazione e consultare i dettagli delle offerte sul sito dedicato. Un’opportunità per gli appassionati di aggiudicarsi queste preziose bottiglie, con informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di partecipazione.

Milano, 9 gennaio 2026 – Una bottiglia di Brunello di Montalcino del ‘95 con base d’asta 170 euro; cinque bottiglie di tequila Clase Azul Reposado in bottiglie di porcellana a 1.062 euro; champagne Jacques Selosse brut rosè a 425 euro a bottiglia. Il “tesoretto” di Davide Lacerenza finisce all’asta e ci sono pezzi e prezzi per tutte le tasche.  Il crac della società di Davide Lacerenza: arretrati e Tfr ai poveri dipendenti. Il conto del “King” lo paga l’Inps Si è aperta stamani, infatti, l'asta pubblica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici di pregio sequestrati nell'inchiesta della pm di Milano Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato all'arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell'ex compagna  Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

champagne tequila vino il tesoro di lacerenza finisce all8217asta come partecipare

© Ilgiorno.it - Champagne, tequila, vino: il “tesoro” di Lacerenza finisce all’asta. Come partecipare

Leggi anche: Milano: Lacerenza e Nobile patteggiano, champagne Gintoneria all'asta

Leggi anche: Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria andrà all'asta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il tesoro dello zar Nicola I: ritrovate centinaia di bottiglie di Champagne sul fondale del mar Baltico - Il ritrovamento è avvenuto a sud dell'isola svedese di Öland ad opera di una compagnia polacca di sub. corriere.it

Cabernet, tequila e Champagne: la seconda vita di un’antica stazione ferroviaria convertita in distilleria - Dimenticata, abbandonata e in rovina per decenni, la vecchia stazione ferroviaria della piccola cittadina Calistoga, nella Napa Valley, sembrava destinata a rimanere solo un relitto del passato. gamberorosso.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.