Milano | Lacerenza e Nobile patteggiano champagne Gintoneria all' asta
Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La giudice per le indagini preliminari di Milano Marta Pollicino ha accolto i patteggiamenti di Davide Lacerenza (4 anni e 8 mesi) e dell'ex compagna Stefania Nobile (3 anni), figlia di Wanna Marchi, arrestati lo scorso marzo per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nell'inchiesta sulla Gintoneria. Difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti, davanti alla giudice è stato disposto anche un risarcimento, tramite confisca del patrimonio, da oltre 900mila euro. Le bottiglie di champagne e di arredi sequestrati nel locale di via Napo Torriani saranno quindi messi all'asta per ripagare i debiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
