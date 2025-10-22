Lacerenza e Nobile patteggiano lo champagne della Gintoneria andrà all' asta

Nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni. I due, difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti, erano stati arrestati il 4 marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf in merito al caso " Gintoneria " oltre che sul privé "La Malmaison", in base ad un presunto giro di prostituzione e droga. Con la scelta dei patteggiamenti è previsto anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, pari ad oltre 900mila euro, ovvero il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate nel corso delle indagini e che adesso saranno messe all'asta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria andrà all'asta

