Cerveteri Operazioni antidroga dei Carabinieri Arrestati per detenzione ai fini di spaccio un italiano di 40 anni e una bulgara 57enne
Nel corso di un servizio di controllo del territorio a Cerveteri, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni e una donna bulgara di 57 anni, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni rientrano in un più ampio dispositivo di contrasto al traffico di droga nella zona.
Cronache Cittadine CERVETERI
