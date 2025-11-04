Detenzione ai fini di spaccio | i Carabinieri arrestano 41enne

Tempo di lettura: 2 minuti Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 41enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti nello scorso week end nel capoluogo: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione ai fini di spaccio: i Carabinieri arrestano 41enne

