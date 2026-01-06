Detenzione ai fini di spaccio | arresto dei Carabinieri ad Agropoli

Il 3 gennaio a Capaccio Paestum, i Carabinieri della Sezione Operativa di Agropoli hanno arrestato Alfonso Tortora con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono state trovate circa 114 grammi di hashish e cocaina. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare il traffico di droga nella zona.

Il 3 gennaio u.s., a Capaccio Paestum, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli hanno proceduto all'arresto di TORTORA Alfonso per il reato di "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio" in quanto, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, lo stesso, all'esito di perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 114,00 grammi, nonché ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina.

