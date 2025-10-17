SuperEnalotto centrato un ‘5+1’ a Lentate sul Seveso | vinti oltre 397mila euro
Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 17 ottobre 2025 – Non sarà il jackpot da 65,5 milioni, ma è comunque un bel gruzzolo quello che si è portato a casa il titolare della schedina del SuperEnalotto giocata a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza Brianza. Al concorso odierno, infatti, nella tabaccheria-ricevitoria ‘Chen Hong’ di via Nazionale dei Giovi, 132 è stato centrato un ‘5+1' da oltre 397mila euro. Il fortunato giocatore si mette in tasca la cifra di 397.611,55 euro, per l’esattezza. Sempre oggi, sono stati inoltre otto '5' che valgono 16.057,39 euro ciascuno. E già domani riparte la caccia alla sestina vincente, con il jackpot nel frattempo salito a 66,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
