C’è Posta per Te | tre super ospiti per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi

Movieplayer.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le registrazioni della prossima stagione di C'è Posta per Te promettono grandi emozioni: tra storie toccanti e sorprese indimenticabili scopriamo i primi ospiti del people show. La nuova stagione di C'è Posta per Te è ufficialmente in arrivo! Le registrazioni del celebre people show condotto da Maria De Filippi sono già in corso negli studi Elios di Roma, e - secondo quanto riportato da SuperGuidaTV - possiamo già anticiparvi alcuni nomi degli ospiti che vedremo nelle prime puntate. Lo storico programma tornerà in onda su Canale 5 subito dopo la fine di Tu sì que vales, andando così a raccogliere il testimone del sabato sera Mediaset nella sfida degli ascolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

c8217232 posta per te tre super ospiti per la nuova edizione del programma di maria de filippi

© Movieplayer.it - C’è Posta per Te: tre super ospiti per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi

Approfondisci con queste news

«La Posta di Sonia 2 .0», serata-omaggio alla trasmissione che su Super Tre ha fatto la storia della televisione dei bambini - Un amarcord tra le canzoni e i momenti dell’infanzia, che ha fatto sorridere e commuovere la Gen Y - Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Posta Tre Super