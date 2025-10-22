Aleko e Pagliacci inaugurano il 21 novembre la stagione lirica del Teatro Massimo
Un dittico che accosta il verismo russo a quello italiano, per un'apertura di stagione dal sapore internazionale e dai temi universali. Il Teatro Massimo di Palermo inaugura la Stagione 2025-2026 venerdì 21 novembre 2025 alle 19:00 con Aleko di Sergej Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
