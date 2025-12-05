Al Centro d' Abruzzo di San Giovanni Teatino sfida dei dolci della tradizione abruzzese
Sarà una domenica pomeriggio particolare al centro commerciale Centro D'Abruzzo di Sambuceto, a San Giovanni Teatino, dove una dozzina di casalinghe si daranno battaglia per la gara di dolci tipici regionali denominata "Dolcezze d'Abruzzo". Dalle ore 17:30 in poi, faranno passerella davanti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
