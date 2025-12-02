Pullman turistico prende fuoco lungo la A4 a nord di Milano nell’ora di punta | traffico in tilt ma nessun ferito

Milano, 2 dicembre 2025 – Proprio in uno dei punti più trafficati della rete autostradale che circonda Milano, intorno alle 8, un incendio ha causato ulteriori disagi al traffico del mattino ma per fortuna senza conseguenze sulle persone. Un pullman che stava circolando senza passeggeri, infatti, ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l'ingresso al Casello di Milano Est, in direzione di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

