Pullman turistico prende fuoco lungo la A4 a nord di Milano nell’ora di punta | traffico in tilt ma nessun ferito
Milano, 2 dicembre 2025 – Proprio in uno dei punti più trafficati della rete autostradale che circonda Milano, intorno alle 8, un incendio ha causato ulteriori disagi al traffico del mattino ma per fortuna senza conseguenze sulle persone. Un pullman che stava circolando senza passeggeri, infatti, ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l'ingresso al Casello di Milano Est, in direzione di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ogni viaggio merita un ambiente curato, anche per chi guida Abbiamo restituito nuova vita alla plancia comandi di un pullman turistico, eliminando segni del tempo e usura. Perché anche i dettagli fanno parte dell’esperienza di viaggio. Contatta ColorGlo - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in autostrada, pullman prende fuoco: 6 km di coda - Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Come scrive milanotoday.it
Pullman in fiamme sulla A4, nessun ferito ma traffico in tilt - Un pullman che stava circolando senza passeggeri ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano . Scrive gazzettadelsud.it
Villa Borghese, pullman turistico in fiamme. Ferito un vigile del fuoco - L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 15 agosto, lungo la strada che porta a piazzale ... Secondo romatoday.it
Il pullman va a fuoco a ferragosto. Due settimane (e tanta ironia) dopo viene rimosso - In mattinata, dopo il rintraccio da parte della polizia locale (gruppo Parioli) della ditta proprietaria del mezzo distrutto dalle fiamme, è stato possibile attivare tutte le procedure per rimuovere ... Riporta romatoday.it
Bus prende fuoco a Villa Borghese: dopo due settimane i resti del veicolo sono ancora lì - A due settimane dall’incendio che ha bruciato un pullman a Villa Borghese nel giorno di Ferragosto i resti del mezzo si trovano ancora in sosta. Lo riporta fanpage.it
Pullman turistico distrutto dall'incendio, la carcassa a bordo strada: le fiamme arrivano fino agli alberi. Si indaga sulle cause del rogo - È andato a fuoco nel pomeriggio di Ferragosto un pullman posteggiato a Viale Washington, nel parco di Villa Borghese a Roma. Riporta ilgazzettino.it