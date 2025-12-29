Sole e cavalli Pisa risponde al galoppo Monello Sabino si prende il premio Lupinacci

A Pisa, il sole accompagna una giornata di corse equestri che richiamano pubblico e passione. Nonostante le difficoltà del settore in alcune città italiane, l’evento al Prato degli Escoli ha registrato la presenza di oltre duemila spettatori, grazie a corse emozionanti e iniziative coinvolgenti. Un segnale di vivacità e interesse per il mondo del galoppo, che si conferma presenza radicata nel panorama sportivo e culturale italiano.

Mentre a Roma, Varese, Livorno – tutte piazze storiche che furono gloriose - il galoppo scricchiola, ancora oltre duemila spettatori (com'era accaduto nel convegno di Santo Stefano) hanno affollato ieri i recinti del Prato degli Escoli in una giornata di sole (e questo è stato senz'altro un fattore) ma anche grazie a corse incerte e alle molte iniziative per il pubblico capaci di destare interesse e curiosità. Una somma di fattori che merita segnalare al MASAF. La pista era chiamata a dare sette responsi, uno per ogni corsa in programma, a cominciare dalle due prove più attese, la condizionata premio " Francesco Lupinacci " e il ricco handicap premio " Walter Wright ".

