Catania la corsa clandestina dei cavalli viene fermata dai droni della polizia | 15 denunciati – Il video

La Polizia di Catania ha sventato una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo Etneo, denunciando quindici persone provenienti dalla provincia di Messina. L’intervento, condotto anche con l’uso di droni, ha permesso di interrompere l’evento illegale e di accertare pratiche di maltrattamento animale. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a attività illegali e alla tutela degli animali.

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo Etneo (Catania) e per maltrattamento di animali. A individuare la corsa clandestina, domenica mattina, all'alba, gli agenti, tramite l'utilizzo di droni. I droni hanno localizzato e ripreso tutta la gara. Tutte le fasi della gara sono state riprese a distanza in modo da poter identificare i partecipanti, tra cui alcuni di loro minori. I fantini, circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all'impazzata per sollecitare i cavalli, hanno bloccato tutta la carreggiata e percorso circa 2 chilometri, in gran parte in salita, scortati da autovetture e da due grossi furgoni utilizzati per il trasporto degli animali, in evidente stato di stress.

