VIDEO | Anche due minori nella corsa clandestina di cavalli le immagini dei droni che inchiodano gli organizzatori

La Polizia di Stato di Catania ha scoperto una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, denunciando quindici persone, tra cui due minorenni, tutte provenienti dalla provincia di Messina. Le immagini riprese dai droni hanno documentato l’evento illegale, evidenziando la presenza di giovani coinvolti nell’attività non autorizzata. Questa operazione mette in luce le criticità legate al fenomeno delle corse clandestine e alla partecipazione di minori.

Ci sono anche due minorenni tra i quindici denunciati - tutti originari della provincia di Messina - per la corsa clandestina di cavalli scoperta all'alba a Camporotondo Etneo dalla Polizia di Stato di Catania. I giovani, a bordo di uno scooter, avevano il compito di incitare gli animali durante.

Corsa clandestina di cavalli a Catania: 15 denunciati, tra cui due minori - Un’operazione mirata della Polizia di Stato di Catania ha portato alla denuncia di quindici persone, tra cui due minorenni, accusate di aver organizzato e preso parte a una corsa ... ilmessaggero.it

Corsa clandestina filmata e bloccata dalla polizia: 15 denunce VIDEO - A fare da lepre a scooter e automobili che a colpi di clacson correvano a folle corsa tra le strade di Camporotondo Etneo. livesicilia.it

