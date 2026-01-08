Caso D’Agostino Fato | Si convochi consiglio su Politiche sociali e si adottino provvedimenti

Il caso D’Agostino richiede un’attenzione immediata da parte dell’amministrazione comunale. Si propone di convocare un consiglio comunale dedicato alle Politiche sociali, al fine di discutere e adottare i provvedimenti necessari e preventivi per affrontare la situazione. Questa iniziativa mira a garantire un intervento efficace e tempestivo, tutelando i diritti e il benessere della comunità coinvolta.

“Convocare un consiglio comunale dedicato all’intero settore delle Politiche sociali”, adottando “provvedimenti preventivi e necessario sul caso D’Agostino”. È la richiesta che arriva dalla consigliera comunale di minoranza Michela Fato, del gruppo “Noi con Giugliano“, indirizzata all’amministrazione D’Alterio, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il consigliere comunale Salvatore D’Agostino, in quota Giugliano Democratica, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caso D’Agostino, Fato: “Si convochi consiglio su Politiche sociali e si adottino provvedimenti” Leggi anche: Marche, Consiglio: politiche sociali e sicurezza nella seduta del 16/12 Leggi anche: Si esprime il consiglio comunale. Nuovo piano per le politiche abitative Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. MattinaRai1. . Il caso della famiglia nel bosco. Dopo vari incontri i genitori hanno accettato i vaccini e una maestra a domicilio per i loro bambini. Ai microfoni di #StorieItailane parla Simone Agostino, il geometra che si è offerto di fare i lavori per rendere l’abita - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.