Sindaco di New York giura sul Corano segnale a musulmani che si prendano l' Occidente

Il recente giuramento del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha prestato voto sul Corano, ha suscitato diverse reazioni. Per alcuni rappresenta un gesto di rispetto e inclusione, mentre altri interpretano questa scelta come un segnale rivolto ai musulmani e alla percezione dell’Occidente. Questo evento ha attirato l’attenzione, specialmente in Italia, dove è stato commentato da Anna Cisint, evidenziando le diverse interpretazioni di un gesto simbolico.

È stato molto impattante, per Anna Cisint, vedere il neo nominato sindaco di New York Zohran Mamdani prestare giuramento sul Corano. A farlo sapere la stessa europarlamentare monfalconese, che ha parlato di “un’immagine che deve inquietare, studiata” per segnalare ai musulmani di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano Leggi anche: Zohran Mamdani giura (sul Corano) come sindaco di New York: «Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare» – Il video Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il neo-sindaco di New York Mamdani giura sul Corano, è il primo a farlo; Mamdani giura come sindaco di New York: per la prima volta viene usato il Corano; Mamdani giura sul Corano ed entra in carica come sindaco di New York; Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg. Mamdani giura sul Corano: è il primo sindaco di New York a farlo - Prima volta storica: Zohran Mamdani ha giurato sul Corano durante l'insediamento come primo sindaco musulmano di New York City. newsmondo.it

Mamdani, primo sindaco musulmano di New York: giura sul Corano e promette riforme sociali senza compromessi - Zohran Mamdani presta giuramento come primo sindaco musulmano di New York: promette riforme per trasporti, affitti e famiglie. tag24.it

Mamdani giura su un Corano storico: la prima volta per un sindaco di New York - da New York Zohran Mamdani ha voluto giurare su due Corani, uno antico, del '700, proveniente dalla Biblioteca di New York, e l'altro, invece, appartenuto a suo nonno. ilgazzettino.it

Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York, il primo a prestare giuramento sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica, la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa sprofondano nel totalitarismo della «Grande deportazione» La prima - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.