Casa Artusi cucina anche in Indonesia

Casa Artusi è stata protagonista in Indonesia per la decima edizione della ‘Settimana della Cucina Italiana nel Mondo’, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ogni anno celebra l’eccellenza gastronomica italiana attraverso eventi organizzati da ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Dal 25 al 28 novembre, circa un centinaio di partecipanti indonesiani hanno preso parte agli appuntamenti artusiani organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura a Jakarta e ospitati negli spazi di Modena Culinaria, pensati per raccontare la cucina italiana come luogo di cultura, identità e benessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Artusi cucina anche in Indonesia

Approfondisci con queste news

Si conclude nel migliore dei modi questa X edizione della #SCIM per Casa Artusi La nostra ricercatrice Valentina Iosco dell’Università per Stranieri di Siena, riporta Pellegrino Artusi dopo qualche anno in Canada con una conferenza dedicata alla pasta i - facebook.com Vai su Facebook

Casa Artusi cucina anche in Indonesia - Casa Artusi è stata protagonista in Indonesia per la decima edizione della ‘Settimana della Cucina Italiana nel Mondo’, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Int ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Forlimpopoli, Casa Artusi protagonista a Jakarta: l’Indonesia alla scoperta della cucina romagnola - Casa Artusi è protagonista in Indonesia della decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’iniziativa promossa dal Ministero ... Da corriereromagna.it

Forlimpopoli porta la cucina italiana nel mondo: tappa a Jakarta per Casa Artusi - La tappa di Jakarta segue quella di New York e si inserisce in un intenso programma internazionale ... Si legge su forlitoday.it

“L’Artusi senza confini” celebra la cucina italiana interpretata da chef stranieri - Decisamente di successo questa iniziativa che ha ulteriormente siglato e consolidato la collaborazione tra Casa Artusi e Surgital, dove entrambe le realtà si sono unite con l’intento di promuovere la ... Secondo bologna.repubblica.it

CUCINA ITALIANA NEL MONDO | Casa Artusi vola a New York - profit che promuove il patrimonio e i successi degli italoamericani, ha ospitato ... Si legge su italiachiamaitalia.it

Dalle radici alla tavola: la Romagna conquista New York con la cucina italiana nel segno di Pellegrino Artusi - La serata ha visto protagonista anche lo chef di Casa Artusi Matteo Milandri per uno show cooking su una ricetta artusiana legata al tema della cucina delle radici ... Da forlitoday.it