casa artusi cucina anche in indonesia

Casa Artusi è stata protagonista in Indonesia per la decima edizione della ‘Settimana della Cucina Italiana nel Mondo’, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ogni anno celebra l’eccellenza gastronomica italiana attraverso eventi organizzati da ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Dal 25 al 28 novembre, circa un centinaio di partecipanti indonesiani hanno preso parte agli appuntamenti artusiani organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura a Jakarta e ospitati negli spazi di Modena Culinaria, pensati per raccontare la cucina italiana come luogo di cultura, identità e benessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

