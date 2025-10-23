Casa Artusi i nuovi gestori | Ci confrontiamo con il padre della cucina italiana con ragazzi disabili in sala e in cucina

Riapre dopo un anno e mezzo di chiusura il ristorante di Casa Artusi, rinnovato sia nella gestione che nei locali. L'intenzione non è solo di rilanciare il “salotto buono” in Romagna della gastronomia tradizionale nel nome di Pellegrino Artusi, ma di realizzare un progetto di cucina culturale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

