Carlo Verdone finta festa per i fan in cambio di denaro | l' attore smaschera la truffa

Carlo Verdone ha denunciato una truffa che utilizza il suo nome per organizzare una falsa festa per i fan. Attraverso un’email, vengono promosse serate esclusive a pagamento, ma si tratta di un inganno. L’attore invita a diffidare da queste comunicazioni fraudolente, ribadendo l’importanza di verificare sempre le fonti ufficiali per evitare truffe.

Un invito via mail, una presunta serata esclusiva e una richiesta di denaro: l'attore denuncia un raggiro che usa il suo nome per colpire i fan.

Carlo Verdone smaschera la finta festa online: la truffa che ti ruba dati e soldi, come evitarla - Allarme truffa: l’invito alla festa non è di VerdoneCarlo Verdone mette in guardia i fan: sta circolando una e- assodigitale.it

Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone: la falsa festa da 200 euro - A un certo punto, amici e fan hanno cominciato a chiedergli se fosse vero che stesse organizzando un evento speciale per ringraziare i suoi ammiratori. vanityfair.it

