Pastificio nel mirino del Nas | chiuso magazzino abusivo e sequestrate 13 tonnellate di alimenti

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi intervento dei carabinieri del Nas di Bologna ha portato alla luce gravi irregolarità in un’azienda alimentare della provincia.?Durante un controllo a un pastificio, i militari hanno scoperto un magazzino abusivo usato per lo stoccaggio di alimenti e hanno disposto il sequestro di 13.000. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pastificio Mirino Nas Chiuso