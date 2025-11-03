Pastificio nel mirino del Nas | chiuso magazzino abusivo e sequestrate 13 tonnellate di alimenti

Un maxi intervento dei carabinieri del Nas di Bologna ha portato alla luce gravi irregolarità in un’azienda alimentare della provincia.?Durante un controllo a un pastificio, i militari hanno scoperto un magazzino abusivo usato per lo stoccaggio di alimenti e hanno disposto il sequestro di 13.000. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it