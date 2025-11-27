Carceri cabina di regia a Chigi | 10.692 nuovi posti entro il ’27

Roma, 27 nov. (askanews) – Tra il 2025 e il 2027 saranno realizzati 10.692 nuovi posti nelle carceri italiane. È quanto confermato nel corso della quarta riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, che si è svolta a Palazzo Chigi. Promossa anche dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, vi hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Ministro della giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di Invitalia e i provveditori interregionali alle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it