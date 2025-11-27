Carceri cabina di regia a Chigi | 10.692 nuovi posti entro il ’27
Roma, 27 nov. (askanews) – Tra il 2025 e il 2027 saranno realizzati 10.692 nuovi posti nelle carceri italiane. È quanto confermato nel corso della quarta riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, che si è svolta a Palazzo Chigi. Promossa anche dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, vi hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Ministro della giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di Invitalia e i provveditori interregionali alle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Prima è entrato nella cabina di comando della metro rossa, poi ha iniziato a urlare fino a far fermare la metropolitana, infine è stato arrestato e portato via in manette. Succede a Milano, nella fermata della metropolitana di San Babila, in pieno centro a Milano e - facebook.com Vai su Facebook
Carceri, cabina di regia a Chigi: 10.692 nuovi posti entro il ’27 - È quanto confermato nel corso della quarta riunione della cabina di regia per l’edilizia ... quotidianodelsud.it scrive
Carceri: riunita a Palazzo Chigi cabina di regia edilizia penitenziaria - Si e' svolta a Palazzo Chigi la quarta ... Scrive ilsole24ore.com
Edilizia penitenziaria, quarta riunione cabina di regia - Si è svolta la quarta riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, che ha ormai cadenza periodica a Palazzo Chigi che ne dà notizia. Da teleborsa.it