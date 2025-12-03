L’auspicio di La Russa | indulto di Natale e piano carceri da 10mila posti entro l’anno prossimo

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha proposto oggi a Palazzo Madama un indulto limitato per detenuti prossimi alla scarcerazione, auspicando un provvedimento natalizio mentre il Governo pianifica 10mila nuovi posti entro il 2026. La Russa, in sostanza, ha rilanciato l’idea di un “mini-mini-mini indultino” natalizio, rivolto esclusivamente ai detenuti con pochi mesi di pena residua, precisando che la misura non riguarderebbe chi ha commesso violenze contro agenti di polizia penitenziaria. La Russa ha sottolineato di sostenere da tempo questa ipotesi, anche per la sua esperienza da avvocato, pur ammettendo che le possibilità di approvazione restano modeste. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’auspicio di La Russa: indulto di Natale e piano carceri da 10mila posti entro l’anno prossimo

