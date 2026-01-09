Carceri | Meloni ' amnistia e indulto misure tampone non risolvono nulla'

Il tema delle carceri rimane centrale nel dibattito pubblico. Secondo il presidente Meloni, misure come amnistia, indulto e uscite anticipate sono interventi temporanei che non affrontano le cause profonde del sovraffollamento e dei problemi del sistema penitenziario. Queste soluzioni, già sperimentate in passato, vengono viste come insufficienti per garantire una reale efficacia e un miglioramento duraturo.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Amnistia, indulto, uscita anticipata sono provvedimenti tampone, sperimentati molte volte in passato, che non hanno risolto nulla. Anzi, per paradosso, oltre a minare il principio della certezza della pena, hanno consentito alla politica di fare finta che il problema non esisteva più. Abbiamo il sovraffollamento carcerario perché la politica ha pensato che si faceva un provvedimento e si risolveva il problema del sovraffollamento". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le carceri scoppiano, l'inferno dei penitenziari italiani; Carceri: un disastro senza risposte tra numeri impietosi e immobilismo.

