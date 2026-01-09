Carceri | Meloni ' amnistia e indulto misure tampone non risolvono nulla'
Il tema delle carceri rimane centrale nel dibattito pubblico. Secondo il presidente Meloni, misure come amnistia, indulto e uscite anticipate sono interventi temporanei che non affrontano le cause profonde del sovraffollamento e dei problemi del sistema penitenziario. Queste soluzioni, già sperimentate in passato, vengono viste come insufficienti per garantire una reale efficacia e un miglioramento duraturo.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Amnistia, indulto, uscita anticipata sono provvedimenti tampone, sperimentati molte volte in passato, che non hanno risolto nulla. Anzi, per paradosso, oltre a minare il principio della certezza della pena, hanno consentito alla politica di fare finta che il problema non esisteva più. Abbiamo il sovraffollamento carcerario perché la politica ha pensato che si faceva un provvedimento e si risolveva il problema del sovraffollamento". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Papa Leone: "Confido in forme di amnistia e indulto. Nessuno è solo"
Leggi anche: Papa: "Nessuno vada perduto, confido in forme di amnistia e indulto"
Le carceri scoppiano, l’inferno dei penitenziari italiani; Carceri: un disastro senza risposte tra numeri impietosi e immobilismo.
Carceri: Meloni, 'amnistia e indulto misure tampone, non risolvono nulla' - "Amnistia, indulto, uscita anticipata sono provvedimenti tampone, sperimentati molte volte in passato, che non hanno risolto nulla. lanuovasardegna.it
Carceri: un disastro senza risposte tra numeri impietosi e immobilismo - Anche il 2025 è stato un anno drammatico per le carceri italiane. lettera43.it
Cosa c’è nel piano per le carceri sovraffollate che il governo Meloni ha approvato in Cdm - Il governo Meloni nel Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi interventi che puntano a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. fanpage.it
DA ANNI LE CARCERI SONO AL COLLASSO. L’ITALIA DI NUOVO SULL’ORLO DELLA CONDANNA EUROPEA COME QUELLA DEL 2013 Dal monito del Presidente Mattarella ai numeri del sovraffollamento, passando per le scelte del Governo Meloni, il sist - facebook.com facebook
Messaggio di Meloni a Rodríguez: “Grata per la liberazione dei detenuti italiani” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.