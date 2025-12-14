Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di speranza e redenzione durante il Giubileo dei detenuti, collocandolo nella Terza domenica di Avvento, la

"Nessun essere umano coincide con ciò che ha fatto". È con questo principio, tanto semplice quanto radicale, che Papa Leone XIV ha voluto caratterizzare la celebrazione del Giubileo dei detenuti, collocandola nel tempo dell'Avvento e, significativamente, nella Terza domenica, la "Gaudete", nota come la domenica della gioia, sottolineata dai paramenti rosa indossati dai celebranti. Un messaggio forte, pronunciato quasi in chiusura dell'Anno Santo, che restituisce dignità, futuro e speranza a chi vive l'esperienza del carcere e a chi ne condivide quotidianamente il peso. "Celebriamo oggi il Giubileo della speranza per il mondo carcerario, per i detenuti e per tutti coloro che si prendono cura della realtà penitenziaria", ha affermato il Pontefice all'inizio dell'omelia, spiegando il senso profondo della scelta liturgica. Iltempo.it

Papa Leone: "Confido in forme di amnistia e indulto. Nessuno è solo" - È con questo principio, tanto semplice quanto radicale, che Papa Leone XIV ha voluto caratterizzare la celebrazione del Giubileo dei detenuti, ... iltempo.it