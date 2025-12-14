Il Papa esprime la sua fiducia nel potere della misericordia, auspicando che nessuno venga perduto. Con un appello alla compassione, invita a considerare la possibilità di concedere amnistie e indulti, sottolineando l'importanza di dare una seconda opportunità e di mantenere viva la speranza di redenzione per tutti.

© Iltempo.it - Papa: "Nessuno vada perduto, confido in forme di amnistia e indulto"

Un appello affinché nessuno vada perduto e la speranza che si possano concedere forme di amnistia e indulto. Nel nome di Francesco. Papa Leone XIV, domenica, ha presieduto la messa del Giubileo dei detenuti, ultimo grande evento dell'Anno Santo 2025. La chiusura, simbolica, di un cerchio che si era aperto lo scorso 26 dicembre quando Papa Francesco aveva voluto aprire una Porta Santa a Rebibbia. "Che nessuno vada perduto! Che tutti siano salvati! Questo vuole il nostro Dio, questo è il suo Regno, a questo mira il suo agire nel mondo" ha esortato il Papa che nella sua omelia non ha mancato di sottolineare: "Dobbiamo riconoscere che, nonostante l'impegno di molti, anche nel mondo carcerario c'è ancora tanto da fare". Iltempo.it

Il Papa nel Giubileo dei detenuti, 'nessuno vada perduto,servono amnistie' - "Sono molti a non comprendere ancora che da ogni caduta ci si deve poter rialzare". msn.com