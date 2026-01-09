Carabiniere Emanuele Marroccella condannato a 3 anni per eccesso nell’uso di armi uccise ladro che ferì collega Salvini | Fece suo dovere

Emanuele Marroccella, carabiniere, è stato condannato a tre anni di carcere per eccesso colposo nell’uso delle armi dopo aver ucciso Jamal Badawi, 56 anni, sorpreso a rubare e che aveva ferito un collega durante un tentativo di fuga. La sentenza ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Salvini, che ha commentato come Marroccella abbia fatto il suo dovere.

Emanuele Marroccella, carabiniere, è stato condannato a 3 anni di carcere per eccesso colposo nell'uso delle armi per aver ucciso Jamal Badawi, 56 anni, ladro sorpreso durante un furto e in fuga dopo aver accoltellato con un cacciavite un altro militare dell'Arma.

Uccise un ladro in fuga dopo l’aggressione a un collega: carabiniere condannato a tre anni per eccesso nell’uso delle armi - La sentenza: tre anni di carcere per Emanuele Marroccella È stato condannato a tre anni di reclusione per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi il ... infodifesa.it

Carabiniere condannato per lo sparo al ladro all’Eur: 3 anni a Marroccella, il quartiere torna a parlare di sicurezza - Allarme furto in via Paolo di Dono, collega ferito, inseguimento e sparo: 3 anni al carabiniere Marroccella. romait.it

Il Tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere Emanuele Marroccella per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”, per aver sparato a un immigrato 56enne che prima ha tentato una rapina e poi ha aggredito con un cacciavite le - facebook.com facebook

