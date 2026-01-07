Carabiniere uccise un ladro a Roma condannato a 3 anni

Un carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ucciso un uomo di 56 anni nel quartiere Eur a Roma nel 2020. L’intervento era volto a contrastare un furto, ma l’episodio ha suscitato discussioni sulla gestione della situazione e sulle responsabilità delle forze dell’ordine in casi di uso della forza. La sentenza rappresenta un importante momento di riflessione sul tema della sicurezza e delle azioni delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Condannato a 3 anni il carabiniere che nel settembre del 2020 ha ucciso con un colpo di pistola un siriano di 56 anni nel quartiere Eur a Roma nel corso di un intervento per sventare un furto. Il militare era accusato di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi.

