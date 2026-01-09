Capotreno ucciso a Bologna | trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio

A Bologna, nelle vicinanze del luogo in cui è stato trovato morto Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato rinvenuto un coltello di circa 20 centimetri. L’arma è stata trovata in una zona buia a poca distanza dal luogo dell’omicidio, avvenuto lunedì 5 gennaio. Indagini sono in corso per chiarire il contesto e le circostanze di questa vicenda.

Bologna, 9 gennaio 2026 – Un coltello di circa 20 centimetri, gettato in una zona buia a poca distanza da dove è stato trovato morto Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 nella stradina che porta nel parcheggio riservato ai dipendenti. Omicidio del capotreno, Jelenic in silenzio davanti al gip Caccia a impronte e sangue: è l’arma del delitto?. Quella che si sospetta fortemente essere l’arma del delitto, è stata trovata ieri, complice anche lo scioglimento della neve. Secondo quanto accertato dall’autopsia, Ambrosio è stato ammazzato con un unico colpo, inferto alle spalle all’altezza delle scapole con una violenza tale da trapassare il pesante giubbotto invernale e perforargli un polmone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capotreno ucciso a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio Leggi anche: Capotreno ucciso, trovato un coltello vicino al luogo del delitto Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Il capotreno ucciso a Bologna, caccia all'assassino; Catturato l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno. Capotreno ucciso a Bologna, trovato un coltello nel percorso fatto da Jelenic - Saranno fatti accertamenti su impronte e dna, comparandoli con quelli dell'indagato, per verificare se si tratti dell'arma del delitto ... rainews.it

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, capotreno ucciso in stazione. tg24.sky.it

Capotreno ucciso, trovato un coltello nel percorso fatto dall’indagato - (ANSA) – BOLOGNA, 09 GEN – Nel corso del nuovo sopralluogo svolto ieri nel luogo dove è stato ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna è stato trovato un coltello, in un’area compatibile col ... msn.com

Capotreno ucciso a Bologna, il presunto killer era stato denunciato a Pavia

Capotreno ucciso, trovato un coltello nel percorso fatto dall'indagato - facebook.com facebook

Capotreno ucciso, trovato un coltello nel percorso fatto dall'indagato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.