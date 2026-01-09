Capotreno ucciso trovato un coltello vicino al luogo del delitto

È stato rinvenuto un coltello vicino al luogo del delitto in cui è stato ucciso il capotreno Ambrosio, colpito alle spalle. Sono in corso le analisi autoptiche per chiarire le cause della morte, mentre si attende l’udienza di convalida del fermo di Jelenic. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità, che seguono con attenzione gli sviluppi delle indagini.

Intanto emergono i primi risultati dell'autopsia: Ambrosio colpito alle spalle. Attesa per l'udienza di convalida del fermo di Jelenic.

Capotreno ucciso, trovato un coltello nel percorso fatto dall'indagato - Nel corso del nuovo sopralluogo svolto ieri nel luogo dove è stato ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna è stato trovato un coltello, in un'area compatibile col percorso fatto dall'indagato

L'autopsia del capotreno di Bologna: "Coltello penetrato fino all'impugnatura, unico colpo fatale"

Capotreno ucciso a Bologna, il presunto killer era stato denunciato a Pavia

Dritto e rovescio. La morte del giovane capotreno ucciso a coltellate a Bologna da uno straniero già noto alle forze dell'ordine.

Capotreno ucciso, nel pomeriggio ci sarà l'autopsia. Al termine dell'esame la salma restituita alla famiglia

