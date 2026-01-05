Bologna capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

Un capotreno di 34 anni di Trenitalia è stato trovato senza vita nell’area parcheggi della stazione di Bologna. L’uomo, colpito da ferite da arma da taglio all’addome, è deceduto nelle prime ore del 5 gennaio. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto oggi 5 gennaio nell'area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria di Bologna: secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato accoltellato all'addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, sul posto insieme .

