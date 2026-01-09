Marin Jelenic, indagato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Brescia durante l’udienza di convalida del fermo. L’uomo, 36 anni, è coinvolto nel caso che ha suscitato attenzione pubblica, ma ha scelto di non fornire dichiarazioni. La vicenda resta sotto inchiesta, mentre si attendono sviluppi sull’eventuale ruolo di Jelenic nel tragico episodio.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Brescia nell’udienza di convalida del fermo Marin Jelenic, il 36enne indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni di Trenitalia ucciso nell’area del parcheggio riservata ai dipendenti della stazione di Bologna. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere e si riserva di parlare davanti al pm che sta procedendo” a Bologna, ha precisato la sua legale, l’avvocata Luisella Savoldi. Jelenic è stato fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano, il 6 gennaio dopo essere stato avvistato il giorno prima a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Capotreno ucciso a Bologna, avvocato di Jelenic: “Non ha risposto al gip di Brescia”

