capotreno ucciso a bologna jelenic aveva un decreto di allontanamento

Il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto il 5 gennaio a Bologna, aveva un decreto di allontanamento dal territorio italiano. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei provvedimenti di espulsione e sulla presenza di soggetti con provvedimenti di allontanamento nel nostro paese.

Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio il 5 gennaio a Bologna, non doveva essere in Italia. Lo scorso 23 dicembre, il prefetto di Milano firma un ordine di allontanamento. Jelenic doveva lasciare il Paese entro dieci giorni, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello da cucina. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Era stato arrestato a Vercelli Marin Jelenic, accusato di aver ucciso il capotreno a Bologna - A giugno i carabinieri lo avevano fermato per un controllo e l'uomo aveva dato in escandescenze, aggredendo un militare. rainews.it