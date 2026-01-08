Capotreno ucciso a Bologna Jelenic aveva un decreto di allontanamento
Il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto il 5 gennaio a Bologna, aveva un decreto di allontanamento dal territorio italiano. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei provvedimenti di espulsione e sulla presenza di soggetti con provvedimenti di allontanamento nel nostro paese.
Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio il 5 gennaio a Bologna, non doveva essere in Italia. Lo scorso 23 dicembre, il prefetto di Milano firma un ordine di allontanamento. Jelenic doveva lasciare il Paese entro dieci giorni, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello da cucina. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Era stato arrestato a Vercelli Marin Jelenic, accusato di aver ucciso il capotreno a Bologna - A giugno i carabinieri lo avevano fermato per un controllo e l'uomo aveva dato in escandescenze, aggredendo un militare. rainews.it
Capotreno ucciso a Bologna, «il killer progettava la fuga dal Friuli»: il 36enne croato aveva un biglietto da Tarvisio a Villach - È lungo questa dorsale di passaggi, controlli e ritorni che prende forma una parte decisiva della vicenda ... ilgazzettino.it
Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it
Oggi l'autopsia del capotreno ucciso. L'uomo fermato per l'omicidio aveva ordine di allontanamento. #ANSA - facebook.com facebook
Ricapitolando. Governo Meloni in carica. Ministro dell'Interno: Piantedosi. Ministro dei trasporti: Salvini. Capotreno ucciso da un immigrato irregolare, recidivo e già segnalato. La colpa è: del Sindaco di Bologna. Chiaro, no x.com
