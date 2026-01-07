Capotreno ucciso a Bologna per Marin Jelenic ordine di allontanamento dall' Italia emesso il 23 dicembre pm | Ha agito per motivi abietti

Marin Jelenic, il sospettato dell’uccisione del capotreno a Bologna, è stato arrestato a Desenzano del Garda dopo una fuga di 27 ore. L'ordine di allontanamento dall’Italia, emesso il 23 dicembre, doveva essere eseguito entro 10 giorni, come previsto dalle norme. La procura ha dichiarato che Jelenic ha agito per motivi abietti. La vicenda evidenzia le criticità nelle procedure di controllo e rimpatrio dei soggetti sgraditi.

Secondo le regole l'allontanamento deve avvenire entro 10 giorni. L'uomo è stato arrestato a Desenzano del Garda, nei pressi della stazione, dopo una fuga durata 27 ore Per Marin Jelenic, killer croato del capotreno ucciso a Bologna, era stato emesso un ordine di allontanamento dall'Italia lo.

