Giornata di incidenti sulle strade aretine | investito pedone in città

Una giornata difficile sulle strade aretine, caratterizzata da diversi incidenti. Questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente lungo la SP 21 tra San Giuliano e Ponte a Chiani, coinvolgendo anche un pedone investito in città. L'intervento dei soccorsi è stato rapido per garantire assistenza e sicurezza.

Giornata intensa per i soccorsi sulle strade del territorio aretino. Alle prime ore di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per un incidente stradale lungo la SP 21, nel tratto compreso tra San Giuliano e Ponte a Chiani, nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Lortica.it

Più incidenti con meno morti. Autostrada e Regionale 71 maglia nera della provincia - Picco di decessi in sella a motocicli e ciclomotori: le vittime sono quasi tutti uomini . msn.com

Domenica nera sulle strade. Otto feriti in 5 incidenti. Coinvolto anche un ragazzo - Interventi del 118 a Stia, Arezzo, Lucignano e Ponte Buriano. lanazione.it

Inizio di giornata difficile sulle strade con tre incidenti nel giro di poco più di mezz'ora. Sul posto le ambulanze e le forze dell'ordine - facebook.com facebook