Lavori reti idriche | divieti sosta limitazioni velocità e deviazioni pedonali
Per consentire interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne, la città di Messina ha disposto provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Santa Cecilia, Centonze, Bixio e Risorgimento.Dallo scorso lunedì 1. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
LAVORI IN CORSO: RIFACIMENTO PICCOLI TRATTI DI MANTO STRADALE PER CONTO DI LARIO RETI HOLDING E FIBERCOP S.p.A. Il Comune Avvisa dei possibili disagi da lunedì 01 dicembre a mercoledì 10 dicembre, causa lavori in corso PER RIFACI - facebook.com Vai su Facebook
Olbia, lavori alla rete idrica in zona Bandinu: variazioni al traffico - A causa del proseguo dei lavori sulla rete idrica ecco le nuove limitazioni al traffico tra via Grecia e via Svizzera dal 1° al 31 ... Scrive olbia.it
Lavori alla rete idrica di Certaldo, divieti di sosta e senso unico alternato in alcune strade - L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a seguito della delibera della Giunta Comunale n. Riporta gonews.it
Rete idrica: lavori e divieti in via Pistoiese - Prosegue come da programma l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che andrà avanti fino al 12 maggio. Si legge su lanazione.it
A Lentate sul Seveso scattano i lavori: nuove tubazioni e sistemi smart per monitorare la rete - BrianzAcque prosegue il programma di interventi finanziati dal PNRR con l’avvio di un nuovo stralcio di lavori a Lentate sul Seveso, un’opera strategica ... Da mbnews.it
Padania Acque avvia importanti interventi sulla rete idrica a Piadena Drizzona - I lavori, che secondo cronoprogramma si concluderanno entro l’inizio del 2026, rientrano nel più ampio progetto E. Secondo welfarenetwork.it
Lavori alla rete idrica nel levante genovese, possibili ripercussioni fino a Camogli - Giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 7 alle 16, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie del levante genovese a causa di lavori programmati di manutenzione della rete ... Come scrive genovatoday.it